Президент Казахстану Токаєв назвав заколот ПВК Вагнер "внутрішньою справою Росії"

15:03 24 червня Київ, Україна

Очевидно, путін вже не розраховує на допомогу ОДКБ у ситуації. Але, згадуючи допомогу Росії у придушенні заворушень у Казахстані, Кремль таємно сподівався на допомогу у відповідь. Відбулася навіть телефонна розмова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва з главою Кремля Володимиром Путіним з приводу бунту "вагнерівців" та захоплення ними кількох російських міст. Однак, на думку першого, ці події – внутрішня справа Росії, повідомляє видання Arbat.media.

У повідомленні ЗМІ йдеться, що путін поінформував казахського колегу про ситуацію в країні. Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, - це внутрішня справа росії.

Глава Казахстану заявив, що "конституційний порядок та верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни" і що це "основа безпеки суспільства".

Путін подякував за виявлене Токаєвим розуміння ситуації, що склалася у Росії.

Нагадаємо, голова ПВКК Вагнер Євген Пригожин відповів на відеозвернення глави Кремля Володимира Путіна. За словами російського бізнесмена, "здаватися ніхто не буде".