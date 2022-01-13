Президент Казахстану обіцяє відновити Алмати в найкоротші терміни

06:23 13 січень Київ, Україна

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы впервые после столкновений, в результате которых погибли десятки человек, пообещав возместить ущерб, нанесенный крупнейшему городу и финансовому центру богатого нефтью Казахстана



«Сейчас задача состоит в том, чтобы восстановить город в кратчайшие сроки (...) Я не сомневаюсь, что город будет восстановлен», — сказал он на заседании правительства, говорится в заявлении на сайте президента.



Визит проходил накануне объявленного начала вывода возглавляемого Россией военного контингента численностью более 2000 человек, который был направлен для восстановления порядка после того, как мирные протесты сменились насилием и мародерством.



«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента» из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянса во главе с Москвой, подтвердил Токаев.



В среду в Алматы появились новые признаки возвращения к нормальной жизни: на улицы вышло гораздо больше людей, чем на прошлой неделе, и открылось большинство ресторанов и магазинов.



Токаев пообщался с родственниками сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе беспорядков, и навестил раненых в больнице, сообщается на сайте президента.



По данным Комитета гражданской авиации Казахстана, аэропорт Алматы, закрытый с прошлой недели после обыска, должен возобновить обслуживание национальных и международных рейсов уже сегодня.



Масштабы невоенных потерь пока не ясны, но сотни человек получили ранения, и полиция заявила, что арестовала более 10 000 человек.



Хотя власти классифицировали насилие как дело рук «террористов», оно вспыхнуло на фоне мирных демонстраций против роста цен на топливо и на фоне ухудшения жизненного уровня и повсеместной коррупции.



Кризис также выявил разногласия в верхах национального руководства:Токаев подтвердил существующие разноглазия со своим наставником Нурсултаном Назарбаевым.



Карим Масимов, главный соратник Назарбаева, который до кризиса занимал пост главы национальной безопасности, был арестован по обвинению в государственной измене, связанной с беспорядками.