Президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження

Сьогодні, 7 січня, у своєму черговому зверненні до народу, президент повідомив про свій наказ відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження.

"Правоохоронним органам мною надано наказ відкривати вогонь на ураження. Які можуть бути переговори із вбивцями? Терористів треба знищувати" – сказав Токаєв.

Своє рішення він пояснив тим, що ці повстанці використовують зброю проти мирного населення, а також здійснюють руйнівні дії.

Відзначаючи злагодженість бойових дій терористів, Токаєв вбачає у цьому особливу підготовку 20-тисячного бандформування, яке напало на Алмати. Він попередив, що влада дасть сувору відсіч на всі акти "правового вандалізму".

З подякою президент Токаєв відреагував на негайну допомогу президента РФ Путіна, на прохання ввести війська, оскільки в республіці відчутно не вистачало спеціальних збройних сил.

На щастя мешканців деяких областей, за наказом Токаєва буде знову увімкнено Інтернет.