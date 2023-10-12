Президент Ізраїлю заявив, що його країна дотримується міжнародного права

16:40 12 жовтня Київ, Україна

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог на брифінгу заявив, що його країна дотримується міжнародного права, а звинувачення у військових злочинах у Палестині "цілком вирвані з контексту".

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів CNN про те, чи дотримується Ізраїль законів ведення війни.

«Я дуже розчарований тим, що ви питаєте про це. Хіба ви не бачили [наслідків атак ХАМАСу] ? Ви бачили, ви всі там були. Отже, ми починаємо з риторики про військові злочини?», – каже Герцог.

Президент додав, що Ізраїль дотримується міжнародного права, кожна операція охороняється та перевірена юридично як належить. За словами політика, звинувачення у військових злочинах "цілком вирвані з контексту".



Ізраїль звинувачують у колективному покаранні палестинців, оскільки він застосував по Газі інтенсивні бомбардування після нападу ХАМАС 7 жовтня. Колективне покарання є воєнним злочином.



Герцог, як пише CNN, також "помітно розхвилювався", відповідаючи на подібне питання на тому ж брифінгу. Журналіст британського мовника Channel 4 запитав, чи Ізраїль вважає простих палестинців у Газі відповідальним за те, що вони не усунули ХАМАС. На що президент Ізраїлю відповів:

"З усією повагою, якщо у вас є ракета на вашій клятій кухні, і ви хочете вистрілити нею в мене, мені можна захищатися?"

Ці ракети призначені для нас. Ці ракети запускають, натискають на кнопку, ракета з кухні летить на моїх дітей", - продовжив глава держави.

План Ізраїлю сьогодні полягає у тому, щоб бути впевненими, що ХАМАС не зможе повторити напад знову.