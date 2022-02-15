Президент Ізраїлю планує візит до Туреччини

14:02 15 лютий Київ, Україна

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог готується відвідати Туреччину, повідомив його Офіс.



У заяві президента йдеться, що високопоставлена турецька делегація, зокрема, головний помічник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, мала відвідати Ізраїль цього тижня «в рамках підготовки до запланованого візиту».



У телевізійному інтерв'ю минулого місяця Ердоган сказав, що очікує на візит Герцога в лютому, вітаючи поїздку як можливість «відкрити новий розділ у відносинах між Туреччиною та Ізраїлем».



Офіс Герцога відмовлявся коментувати ймовірний візит до заяви у вівторок, у якій не вказувалась можлива дата.



Турецьке державне телебачення TRT повідомило, що поїздка відбудеться 9 та 10 березня.



Останні місяці дві країни працювали над зближенням. Ердоган провів телефонні переговори із Герцогом та іншими ізраїльськими лідерами.



Деякі аналітики пов'язують потепління відносин із відставкою колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у червні. Відносини між Нетаньяху та Ердоганом загострилися за час їхнього тривалого перебування на посаді.



У січні Ердоган уже заявив, що готовий працювати з Ізраїлем над відродженням старого проєкту з доставки східносередземноморського газу європейським споживачам через Туреччину.