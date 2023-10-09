Президент Ірану висловив підтримку ХАМАСу та палестинському народу

Президент Ірану Ібрагім Райсі зателефонував голові політбюро ХАМАС Ісмаїлу Ханії та висловив свою підтримку палестинському народу та "силам опору".
Цю інформацію повідомила пресслужба ХАМАСу, як передає LB.ua.
Райсі підкреслив, що дії ХАМАС викликають гордість, славу і приносять силу, і він вірить, що Бог підтримує їхні зусилля.
Президент Ірану також висловив глибоку підтримку палестинському народу та наголосив на важливості "сил опору".
Цю інформацію повідомила пресслужба ХАМАСу, як передає LB.ua.
Райсі підкреслив, що дії ХАМАС викликають гордість, славу і приносять силу, і він вірить, що Бог підтримує їхні зусилля.
Президент Ірану також висловив глибоку підтримку палестинському народу та наголосив на важливості "сил опору".
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