Президентка Грузії заявила, що не збирається йти у відставку, незважаючи на спроби імпічменту

07:25 08 вересня Київ, Україна

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку, незважаючи на спроби керівної партії "Грузинська мрія" розпочати процедуру імпічменту.

Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari.
"Я нікуди не піду. Думаю, усі мають забути мрію про мою відставку", – сказала Зурабішвілі.
Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом:
"Я відповідаю лише перед вами, тому що ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність за цей вибір. Ви обрали мене за те, ким я є і була все своє життя — шанувальницею Європи, шанувальницею європейського майбутнього Грузії».
Водночас керівна партія "Грузинська мрія" зібрала 80 підписів, тобто на 30 більше, ніж потрібно, щоб розпочати процедуру імпічменту президента. Про це заявив лідер фракції Мамука Мдинарадзе, передають "Новини-Грузія".
"Президентка два-три дні демонстративно порушувала Конституцію, іншого виходу не лишилося", - заявив Мамука Мдінарадзе.
Процедурна комісія перевірить справжність підписів, після чого передасть їх до Конституційного суду.

1 вересня стало відомо, що керівна партія "Грузинська мрія" запускає процедуру імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Причина – її візити до Європи, які не узгоджені з урядом. В опозиції вважають, що дії партії влади спрямовані проти інтеграції Грузії до Євросоюзу.