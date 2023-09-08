Президентка Грузії заявила, що не збирається йти у відставку, незважаючи на спроби імпічменту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку, незважаючи на спроби керівної партії "Грузинська мрія" розпочати процедуру імпічменту.
Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari.
Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом:
Водночас керівна партія "Грузинська мрія" зібрала 80 підписів, тобто на 30 більше, ніж потрібно, щоб розпочати процедуру імпічменту президента. Про це заявив лідер фракції Мамука Мдинарадзе, передають "Новини-Грузія".
Процедурна комісія перевірить справжність підписів, після чого передасть їх до Конституційного суду.
1 вересня стало відомо, що керівна партія "Грузинська мрія" запускає процедуру імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Причина – її візити до Європи, які не узгоджені з урядом. В опозиції вважають, що дії партії влади спрямовані проти інтеграції Грузії до Євросоюзу.
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