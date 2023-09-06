Президентка Грузії ігнорує уряд та здійснить перший візит до Європи

11:53 31 серпня Київ, Україна

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі здійснює свій перший запланований візит до країн Європи, незважаючи на те, що грузинський уряд висловив своє невдоволення і відмовився давати згоду на її поїздки.



Повідомляє про це інформаційне агентство Interpressnews.



Сьогодні, 31 серпня, Зурабішвілі вирушає до Німеччини. У Берліні вона проведе зустріч із президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.