Президентка Грузії ігнорує уряд та здійснить перший візит до Європи

11:53 31 серпня Київ, Україна

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі здійснює свій перший запланований візит до країн Європи, незважаючи на те, що грузинський уряд висловив своє невдоволення і відмовився давати згоду на її поїздки.

Повідомляє про це інформаційне агентство Interpressnews.

Сьогодні, 31 серпня, Зурабішвілі вирушає до Німеччини. У Берліні вона проведе зустріч із президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.
 
"Цей візит стає першим у серії зустрічей президентки Грузії з європейськими лідерами, спрямованої на підтримку зусиль щодо надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі", - наголосили в адміністрації глави Грузії.