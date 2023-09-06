Президентка Грузії ігнорує уряд та здійснить перший візит до Європи

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі здійснює свій перший запланований візит до країн Європи, незважаючи на те, що грузинський уряд висловив своє невдоволення і відмовився давати згоду на її поїздки.
Повідомляє про це інформаційне агентство Interpressnews.
Сьогодні, 31 серпня, Зурабішвілі вирушає до Німеччини. У Берліні вона проведе зустріч із президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Повідомляє про це інформаційне агентство Interpressnews.
Сьогодні, 31 серпня, Зурабішвілі вирушає до Німеччини. У Берліні вона проведе зустріч із президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром.
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