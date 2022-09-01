Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр планує відвідати Україну з візитом

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну. - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, - цей візит буде", - зауважила Анка Фельдгузен.