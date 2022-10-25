Президент Франції просить Папу Римського зателефонувати путіну

Французький лідер попросив понтифіка зателефонувати до володимира путіна, патріарха Кирила і Джозефа Байдена з метою "сприяти встановленню миру".
Президент Франції та Папа Римський спілкувалися близько години. Під час аудієнції Макрон подарував понтифіку книгу Іммануїла Канта До вічного світу.
Зазначимо, що раніше французький лідер виступав в Італії перед богословами та їхніми благодійниками. У своєму зверненні він звернув увагу, що "православною релігією маніпулюють можновладці в росії". Президент Франції закликав священників РПЦ "опиратися тиску".
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виправив Макрона.
Зазначимо, що раніше французький лідер виступав в Італії перед богословами та їхніми благодійниками. У своєму зверненні він звернув увагу, що "православною релігією маніпулюють можновладці в росії". Президент Франції закликав священників РПЦ "опиратися тиску".
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виправив Макрона.
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