Президент Франції просить Папу Римського зателефонувати путіну

15:09 25 жовтня Київ, Україна

Французький лідер попросив понтифіка зателефонувати до володимира путіна, патріарха Кирила і Джозефа Байдена з метою "сприяти встановленню миру".

"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл для просування мирного процесу в Україні. У Джо Байдена справжні довірчі стосунки з Папою. Папа може вплинути на нього для участі Америки в Гаїті та Україні”, - запевняє Макрон

Президент Франції та Папа Римський спілкувалися близько години. Під час аудієнції Макрон подарував понтифіку книгу Іммануїла Канта До вічного світу.



Зазначимо, що раніше французький лідер виступав в Італії перед богословами та їхніми благодійниками. У своєму зверненні він звернув увагу, що "православною релігією маніпулюють можновладці в росії". Президент Франції закликав священників РПЦ "опиратися тиску".



Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виправив Макрона.