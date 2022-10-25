Президент Франції просить Папу Римського зателефонувати путіну

15:09 25 жовтня Київ, Україна

Французький лідер попросив понтифіка зателефонувати до володимира путіна, патріарха Кирила і Джозефа Байдена з метою "сприяти встановленню миру".
 
"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл для просування мирного процесу в Україні. У Джо Байдена справжні довірчі стосунки з Папою. Папа може вплинути на нього для участі Америки в Гаїті та Україні”, - запевняє Макрон.
 
Президент Франції та Папа Римський спілкувалися близько години. Під час аудієнції Макрон подарував понтифіку книгу Іммануїла Канта До вічного світу.

Зазначимо, що раніше французький лідер виступав в Італії перед богословами та їхніми благодійниками. У своєму зверненні він звернув увагу, що "православною релігією маніпулюють можновладці в росії". Президент Франції закликав священників РПЦ "опиратися тиску".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виправив Макрона.
 
"Ніхто не маніпулює РПЦ, вона - частина злочинного режиму в росії", - наголосив постпред.