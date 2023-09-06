Президент Естонії вважає, що Кая Каллас мала піти у відставку

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що прем'єр-міністр Кая Каллас мала піти у відставку через викриття минулого місяця компанії її чоловіка, який веде бізнес у росії.
Про це повідомив глава держави у своєму Facebook.
Коментарі президента Алара Каріса, щоб Каллас пішла у відставку, були незвичайними для глави балтійської держави, який виконує переважно церемоніальну, позапартійну роль. Це може посилити тиск на Каллас, яка минулого тижня заявила, що не планує звільнятися.
Про це повідомив глава держави у своєму Facebook.
Коментарі президента Алара Каріса, щоб Каллас пішла у відставку, були незвичайними для глави балтійської держави, який виконує переважно церемоніальну, позапартійну роль. Це може посилити тиск на Каллас, яка минулого тижня заявила, що не планує звільнятися.
Раніше журналісти опублікували розслідування, в якому виявили, що чоловік Каї Каллас володіє часткою у транспортній компанії Stark Logistics і заробляє на доставці вантажів до росії.
Згодом її чоловік прокоментував, що продає частку російського бізнесу та залишає російський ринок.
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