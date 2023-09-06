Президент Естонії вважає, що Кая Каллас мала піти у відставку

09:00 05 вересня Київ, Україна

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що прем'єр-міністр Кая Каллас мала піти у відставку через викриття минулого місяця компанії її чоловіка, який веде бізнес у росії.



Про це повідомив глава держави у своєму Facebook.



Коментарі президента Алара Каріса, щоб Каллас пішла у відставку, були незвичайними для глави балтійської держави, який виконує переважно церемоніальну, позапартійну роль. Це може посилити тиск на Каллас, яка минулого тижня заявила, що не планує звільнятися.

"Я хотів би, щоб глава уряду пішла у відставку на самому початку цього ланцюжка подій, що призвели до серйозної кризи. Це зберегло б її, її близьких, здатність уряду функціонувати та довіру до тих повідомлень, що посилає Естонія. Але кожен у подібній ситуації вирішує сам, самостійно оцінюючи серйозність моральної проблеми", - написав Каріс у Facebook після зустрічі з лідерами естонських партій, включаючи Каллас.

"Підсанкційні товари мають бути покарані, решта бізнесу – питання морального компасу. Я не планую йти у відставку, я захищала і захищатиму свободу України та Естонії як прем'єр-міністр", — сказала Каллас.

Згодом її чоловік прокоментував, що продає частку російського бізнесу та залишає російський ринок.