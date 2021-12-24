Президент Еквадору ввів режим НС в країні до 20 травня

09:47 22 квітень Київ, Україна

У більшості провінцій Еквадору оголошений режим надзвичайного стану, який почнеться з 23 квітня і триватиме до 20 травня.

Про це президент Еквадору Ленін Морено повідомив в своєму Twitter.

"З огляду на складну епідеміологічну ситуацію, сьогодні я підписав указ про оголошення надзвичайного стану в 16 провінціях. Заходи набувають чинності 23 квітня о 20:00 і будуть діяти до 20 травня включно", - написав Морено в соцмережі.

У регіонах буде введена комендантська година. Також буде заборонено вільно пересуватися з п'ятниці по неділю.



За останніми даними, в Еквадорі кількість COVID-випадків становить 362 843, летальних випадків - 12 795.



Також режим надзвичайної ситуації через коронавірус вводиться в найбільших містах Японії. Таке рішення ухвалив уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Есіхіде Сугою.



Режим НС буде введений в префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего - через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.