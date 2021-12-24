Президент Еквадору ввів режим НС в країні до 20 травня

У більшості провінцій Еквадору оголошений режим надзвичайного стану, який почнеться з 23 квітня і триватиме до 20 травня.
Про це президент Еквадору Ленін Морено повідомив в своєму Twitter.
У регіонах буде введена комендантська година. Також буде заборонено вільно пересуватися з п'ятниці по неділю.
За останніми даними, в Еквадорі кількість COVID-випадків становить 362 843, летальних випадків - 12 795.
Також режим надзвичайної ситуації через коронавірус вводиться в найбільших містах Японії. Таке рішення ухвалив уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Есіхіде Сугою.
Режим НС буде введений в префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего - через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.
За останніми даними, в Еквадорі кількість COVID-випадків становить 362 843, летальних випадків - 12 795.
Також режим надзвичайної ситуації через коронавірус вводиться в найбільших містах Японії. Таке рішення ухвалив уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Есіхіде Сугою.
Режим НС буде введений в префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего - через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.
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