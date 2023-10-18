Президент Єгипту відмовляється від евакуації палестинців із Гази

Президент Єгипту Абдель Фаттах Аль-Сісі висловив категоричне небажання щодо евакуації палестинців із Сектору Гази до своєї країни.
Цю позицію він озвучив на брифінгу у середу, 18 жовтня.
У своїй заяві Аль-Сісі наголосив, що Єгипет наполегливо протистоїть ідеї про вирішення палестинського питання виключно силовими методами та відкидає можливість "масової евакуації" палестинців до Єгипту. Президент також наголосив на побоюваннях щодо того, що такий крок може призвести до перенесення ідеї опору палестинського народу на територію Єгипту, що може зіткнути його з військовими діями з боку Ізраїлю. Тому Каїр не хоче брати на себе цю відповідальність.
З іншого боку, президент Єгипту висловив думку, що Ізраїль міг би надати палестинським біженцям тимчасовий притулок у пустелі Негєв, що знаходиться на території Ізраїлю. Таким чином, надавши безпечне місце для біженців, Ізраїль міг би продовжити свої зусилля у вирішенні конфлікту з військовими угрупованнями у Секторі Гази до повернення біженців на їхні історичні землі.
Цю позицію він озвучив на брифінгу у середу, 18 жовтня.
У своїй заяві Аль-Сісі наголосив, що Єгипет наполегливо протистоїть ідеї про вирішення палестинського питання виключно силовими методами та відкидає можливість "масової евакуації" палестинців до Єгипту. Президент також наголосив на побоюваннях щодо того, що такий крок може призвести до перенесення ідеї опору палестинського народу на територію Єгипту, що може зіткнути його з військовими діями з боку Ізраїлю. Тому Каїр не хоче брати на себе цю відповідальність.
З іншого боку, президент Єгипту висловив думку, що Ізраїль міг би надати палестинським біженцям тимчасовий притулок у пустелі Негєв, що знаходиться на території Ізраїлю. Таким чином, надавши безпечне місце для біженців, Ізраїль міг би продовжити свої зусилля у вирішенні конфлікту з військовими угрупованнями у Секторі Гази до повернення біженців на їхні історичні землі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі