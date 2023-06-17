Президент Болгарії звільнив головного прокурора через нездатність боротися з корупцією

Президент Болгарії Румен Радєв ухвалив рішення про звільнення головного прокурора країни Івана Гешева у світлі суспільного невдоволення його нездатністю боротися з корупцією.
Згідно з інформацією від AP, Радєв підписав указ про негайне звільнення Івана Гешева з посади після того, як Вища судова рада цього тижня проголосувала за його відставку у зв'язку з "підривом престижу судової системи". У рішенні зазначається, що це пов'язано з його висловлюваннями на пресконференції, в яких він вимагав "очистити політичне сміття" з парламенту.
Гешев, 52-річний прокурор, який перебував на півдорозі свого семирічного терміну, мав широкі повноваження в галузі контролю за діяльністю всіх прокурорів. Однак з моменту призначення він зіткнувся з масовими протестами громадськості, яка звинувачувала його в захисті корумпованих політиків і бізнесменів замість притягнення їх до відповідальності.
Призначення Гешева у 2019 році, коли він був єдиним кандидатом на цю посаду, викликало підозри у політичній підтримці з боку тодішньої правлячої партії ГЕРБ. Звільнення відбулося після угоди між ГЕРБ та їхнім головним політичним конкурентом, реформістською партією "Ми продовжуємо зміни", яка гостро виступила проти дій Гешева.
Відставка Гешева є першим випадком звільнення генерального прокурора в Болгарії з моменту падіння комуністичного режиму, і деякі аналітики розглядають це як успіх громадянського суспільства.
Вже в грудні минулого року член Палати представників США від Республіканської партії Уоррен Девідсон закликав Міністерство фінансів США вжити заходів проти генпрокурора Болгарії у зв'язку з його "корупційними діями", які становлять загрозу "стабільності та безпеці союзників по НАТО в Європі".
Ситуація загострилася під час формування нового проурядового кабінету, орієнтованого на Європу, в Болгарії, після чого Гешев почав публічно розкривати раніше невідомі деталі знаменитих справ.
Згідно з інформацією від AP, Радєв підписав указ про негайне звільнення Івана Гешева з посади після того, як Вища судова рада цього тижня проголосувала за його відставку у зв'язку з "підривом престижу судової системи". У рішенні зазначається, що це пов'язано з його висловлюваннями на пресконференції, в яких він вимагав "очистити політичне сміття" з парламенту.
Гешев, 52-річний прокурор, який перебував на півдорозі свого семирічного терміну, мав широкі повноваження в галузі контролю за діяльністю всіх прокурорів. Однак з моменту призначення він зіткнувся з масовими протестами громадськості, яка звинувачувала його в захисті корумпованих політиків і бізнесменів замість притягнення їх до відповідальності.
Призначення Гешева у 2019 році, коли він був єдиним кандидатом на цю посаду, викликало підозри у політичній підтримці з боку тодішньої правлячої партії ГЕРБ. Звільнення відбулося після угоди між ГЕРБ та їхнім головним політичним конкурентом, реформістською партією "Ми продовжуємо зміни", яка гостро виступила проти дій Гешева.
Відставка Гешева є першим випадком звільнення генерального прокурора в Болгарії з моменту падіння комуністичного режиму, і деякі аналітики розглядають це як успіх громадянського суспільства.
Вже в грудні минулого року член Палати представників США від Республіканської партії Уоррен Девідсон закликав Міністерство фінансів США вжити заходів проти генпрокурора Болгарії у зв'язку з його "корупційними діями", які становлять загрозу "стабільності та безпеці союзників по НАТО в Європі".
Ситуація загострилася під час формування нового проурядового кабінету, орієнтованого на Європу, в Болгарії, після чого Гешев почав публічно розкривати раніше невідомі деталі знаменитих справ.
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