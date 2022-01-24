Президент Вірменії подав у відставку

06:14 24 січень Київ, Україна

Президент Вірменії оголосив про свою відставку, поскаржившись на те, що його Кабінету не надано достатніх повноважень, які б йому дозволили бути ефективним главою держави.



Армена Саркісяна було обрано президентом національного парламенту у 2018 році, коли Вірменія переходила від президентської системи правління до парламентської.



Його рекомендував на цю посаду президент Серж Саргсян, який йшов.



У своїй заяві про відставку в неділю Саркісян сказав, коли вирішив обійняти цей пост: «Я покладався на зроблену мені пропозицію, згідно з якою новий президентський інститут матиме інструменти, можливості впливати на зовнішню політику, економічну, інвестиційну політику.''



Але, за його словами, «президент не має необхідних інструментів».



У рамках системи правління, запровадженої у 2018 році, президент є главою держави, але значною мірою є номінальним главою.



Нагадаємо, після вступу Саркісяна на посаду президента Саргсяна було призначено прем'єр-міністром. Але цей крок, щоб залишитися лідером країни, викликав масові протести, і за тиждень він пішов у відставку.



Лідер протесту Нікол Пашинян став прем'єр-міністром.