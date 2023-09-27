Перебільшення фінансів: Дональда Трампа визнано винним

Суд Нью-Йорка визнав, що колишній президент США Дональд Трамп здійснював шахрайство, пов'язане з перебільшенням свого фінансового стану з метою отримання більших і вигідніших кредитів.
Цю інформацію повідомляє Bloomberg.
Суддя округу Манхеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі, ініційованій генеральним прокурором штату Нью-Йорк Летицією Джеймс, проти Дональда Трампа, його дітей - Дональда Трампа-молодшого, Іванки та Еріка Трампів, а також вищого керівництва компанії Трампа - Trump Organization.
Це рішення, яке в американській юридичній термінології називається summary judgemen, задовольняє попереднє клопотання для притягнення Трампа до відповідальності у майбутніх судових процесах. Початок наступного етапу заплановано на 2 жовтня.
Шахрайство - лише одне із семи звинувачень, висунутих Летицією Джеймс, і попереду слідує розгляд інших звинувачень, таких як фальсифікація ділових документів, надання неправдивих фінансових звітів та вимоги щодо компенсації збитків.
Цю інформацію повідомляє Bloomberg.
Суддя округу Манхеттен Артур Енгорн ухвалив рішення у справі, ініційованій генеральним прокурором штату Нью-Йорк Летицією Джеймс, проти Дональда Трампа, його дітей - Дональда Трампа-молодшого, Іванки та Еріка Трампів, а також вищого керівництва компанії Трампа - Trump Organization.
Це рішення, яке в американській юридичній термінології називається summary judgemen, задовольняє попереднє клопотання для притягнення Трампа до відповідальності у майбутніх судових процесах. Початок наступного етапу заплановано на 2 жовтня.
Шахрайство - лише одне із семи звинувачень, висунутих Летицією Джеймс, і попереду слідує розгляд інших звинувачень, таких як фальсифікація ділових документів, надання неправдивих фінансових звітів та вимоги щодо компенсації збитків.
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