"Злочинець № 1 Білорусі": за арешт Лукашенка обіцяють 11 млн євро

10:27 28 травень Київ, Україна

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало почав збір грошей для винагороди за арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Планують зібрати 11 млн євро для виплати винагороди представникам силових структур або громадянського суспільства, які "здійснять затримання і арешт злочинця №1" - правителя Білорусі Олександра Лукашенка.



Як зазначається, протягом двох днів ініціатори вже зібрали 126 000 євро.



Виплата винагороди за арешт, зазначив Цепкало, гарантована європейським законодавством. Цепкало пояснив, що переказати гроші на винагороду за арешт Лукашенка може будь-хто. Зібрані кошти залишаться на рахунках жертводавців, їх спишуть тільки після того, як мета буде досягнута.

"Людина, яка асоціюється в нашій країні з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств і викрадень людей, яка зробила багато злочинів проти людства, зокрема, катування, незаконні депортації і багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - сказав Цепкало.

Він також висловив надію, що в правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною нещастя білорусів.