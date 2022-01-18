Злочини проти людства: ексофіцер спецслужб Асада отримав довічний термін

14:14 17 січень Київ, Україна

Суд у німецькому місті Кобленц засудив 58-річного полковника Анвара Раслана до довічного ув'язнення за злочини проти людства.



Про це повідомляє BBCWorld.



Підставою для такого вироку є його зв'язок із катуванням 4 тисяч осіб під час громадянської війни в Сирії у в'язниці, відомій як "Пекло на Землі".



Це перша у світі кримінальна справа, порушена через створену сирійською державою систему тортур.



“Видатний стрибок уперед” – таку оцінку дала представниця ООН з прав людини Мішель Бачелет цьому вироку.



Чоловік у 2011 році, коли в країні були жорстоко придушені масові антиурядові протести, був офіцером служби безпеки при президентові Башарі Асаді.



Багато протестувальників та інших підозрюваних утримувалися в сирійській в'язниці Аль-Хатіб у Дамаску, де, за словами прокурорів, Раслан керував операціями.



Колишній військовий отримав звинувачення у 58 вбивствах, зґвалтуванні та сексуальних домаганнях, а ще у катуванні щонайменше 4 тисяч людей, які перебували там з 2011 по 2012 рік.



Кримінальний суд офіційно визнав, що режим Асада чинив злочини проти людяності щодо власних громадян.



У 2019 році Раслана заарештували у Німеччині, коли він отримав притулок у цій країні.



Чоловік заперечував усі звинувачення проти себе і говорив, що не має жодного стосунку до жорстокого поводження з ув'язненими, більш того, намагався допомогти деяким затриманим.



Ця справа стала можливою, коли сотні тисяч сирійців бігли до Німеччини зі своєї країни.



Вони принесли із собою жахливі історії про те, що трапилося з тими, хто виступав проти режиму Асада, і німецькі юристи з прав людини взялися за їхні справи, використовуючи принцип універсальної юрисдикції. Універсальна юрисдикція дозволяє судити про серйозні злочини, вчинені в іншій країні.



Голова Європейського центру конституційних прав і прав людини Вольфганг Калек, який керував справою, каже, що важко говорити про справедливість, враховуючи, що сотні тисяч людей були закатовані, а десятки тисяч у результаті загинули.

П'ятдесят тих, хто вижив, дали свідчення в суді, 24 з них є позивачами у справі.



В'язні поділилися історіями про тортури. Їм виривали нігті, підвішували під стелю годинами, застосовували електрошок, били та обливали холодною водою.



Ще одна людина отримала вирок за злочини проти людяності в рамках цього процесу. Це був Еяд-аль-Гаріб, який допомагав заарештовувати протестувальників, яких пізніше вбивали.



Адвокати готують справи проти інших підозрюваних, але, перш за все, вони хочуть притягнути до відповідальності тих, хто перебуває на вершині ланцюжка командування.



Чинний президент Башар Асад зазначив, що слідкує за судом, але він і його уряд неодноразово заперечували звинувачення у тортурах та насильницькому зникненні сотень тисяч громадян.



Видання повідомляє, що цей судовий розгляд є важливим для створення сукупності доказів, які можна буде використовувати в майбутніх провадженнях. Крім свідчень очевидців, прокурори в Кобленці спиралися на “файли Цезаря” – жахливі фотографії, вивезені з Сирії, на яких видно тіла тисяч людей, які померли у місцях ув'язнення: до багатьох із них, ймовірно, застосовували тортури.