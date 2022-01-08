Прес-секретар Назарбаєва стверджує, що екс-президент перебуває у столиці

13:17 08 січень Київ, Україна

Після того, як у всіх світових ЗМІ пройшло повідомлення про виліт Назарбаєва та його сім'ї з Казахстану, у Twitter з'явилася заява його прес-секретаря Айдоса Укібая.. Укібай спростовує чутки про втечу екс-президента з країни і стверджує, що той перебуває у столиці та підтримує зв'язок як з чинним президентом Касим-Жомартом Токаєвим, так і з керівниками інших країн.

"Єлбаси знаходиться у столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не поширювати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію", - запевняє Укібай.

Крім того, як стверджує Укібай, Назарбаєв підтримує та веде консультативні переговори з Токаєвим, а також закликає народ до згуртування навколо чинного глави держави "для подолання поточних викликів".

Судячи з внутрішньополітичної обстановки в країні, немає повної впевненості в тому, що старий Назарбаєв так ризикуватиме своїм життям.. Адже саме усунення його від політики та керівництва стало однією з причин бунтів. Бути на зв'язку і говорити в наш час не означає бути фізично. До того ж затримано племінника Назарбаєва Самат Абіш. Обвинувачений у держзраді, знято з посади та заарештовано голову Комітету нацбезпеки та давнього друга Назарбаєва Каріма Масімова, під піклуванням якого служив Абіш.