Прессекретарка Джен Псакі оголосила рішення Білого дому по Білорусі

11:10 29 травень Київ, Україна

Як розповіла на відповідному сайті прессекретарка Білого дому Джен Псакі, уряд США вводить цільові санкції проти білоруських державних підприємств, а також разом з партнерами розроблять подібні санкції щодо представників режиму Олександра Лукашенка через інцидент з літаком компанії Ryanair.

"3 червня 2021 року Сполучені Штати знову введуть повні блокуючі санкції стосовно дев'яти білоруських державних підприємств, які раніше отримали пільги з низки генеральних ліцензій Міністерства фінансів", - сказала Псакі.

Після відновлення санкцій громадянам США буде заборонено брати участь в угодах з цими організаціями, їхнім майном або їхніми інтересами у власності.

Також буде припинено угоду про повітряне сполучення між США і Білоруссю.

За словами Псакі, США приєдналися до засудження дій влади Білорусі міжнародними організаціями на тлі "наростаючої хвилі репресій режиму Лукашенка проти прагнень білоруського народу до демократії і прав людини". У зв'язку з цим США в координації з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють цільові санкції проти "ключових фігур режиму Лукашенка", пов'язаних з порушеннями прав людини, корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня.

Псакі додала, що Міністерство фінансів готує для президента новий виконавчий указ, який надасть США розширені повноваження для введення санкцій. З цього питання американський Мін'юст і ФБР тісно співпрацюють з європейцями.

Крім цього, нагадала прессекретарка, Держдеп випустив попередження про небажаність відвідування Білорусі громадянами США, Федеральне управління цивільної авіації розповсюдило повідомлення, яке попереджає американських повітряних перевізників про необхідність проявляти крайню обережність при польотах у повітряному просторі Білорусі.

За її словами, ці заходи вживаються з тим, щоб "привернути режим до відповідальності за свої дії і продемонструвати нашу прихильність сподіванням народу Білорусі".

"Ми закликаємо Лукашенка провести міжнародне розслідування подій 23 травня, яке б заслуговувало на довіру, негайно звільнити всіх політичних в'язнів і вступити у всеосяжний і справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції і груп громадянського суспільства, який призведе до проведення вільних і справедливих президентських виборів під егідою і наглядом ОБСЄ", - підкреслила Псакі.

Напередодні в ЄС заявили, що запустили нові санкції проти Білорусі. При цьому ще не визначені сектори, на які вони будуть поширюватися.