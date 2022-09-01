Зупинено спробу російського шпигунства на військовому заводі в Албанії

12:17 21 серпня Київ, Україна

Три людини з паспортами громадян росії та України намагалися проникнути на військовий завод в Албанії. Під час їхнього затримання постраждали двоє військових, повідомило напередодні Міністерство оборони Албанії.

Наголошується, що порушники спробували потрапити на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість країни.

Так, 24-річний громадянин росії намагався фотографувати військовий об'єкт. Під час затримання він застосував проти охоронців заводу балончик із газом.

Двоє інших – росіянка віком 33 роки та 25-річний українець – були спіймані неподалік. Їх заблокували у автомобілі Chevrolet. Наразі всіх трьох підозрюють у шпигунстві. Ними займаються силові відомства Албанії.

Раніше повідомлялося, що кількість російських шпигунів у Європі знизилася вдвічі. За останні п'ять місяців країни ЄС вигнали понад 400 офіцерів російських розвідувальних відомств.