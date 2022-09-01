Зупинено спробу російського шпигунства на військовому заводі в Албанії

12:17 21 серпня Київ, Україна

Три людини з паспортами громадян росії та України намагалися проникнути на військовий завод в Албанії. Під час їхнього затримання постраждали двоє військових, повідомило напередодні Міністерство оборони Албанії.

Пострадавшие при задержании шпионов албанские военные

Наголошується, що порушники спробували потрапити на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість країни.

Так, 24-річний громадянин росії намагався фотографувати військовий об'єкт. Під час затримання він застосував проти охоронців заводу балончик із газом.

Двоє інших – росіянка віком 33 роки та 25-річний українець – були спіймані неподалік. Їх заблокували у автомобілі Chevrolet. Наразі всіх трьох підозрюють у шпигунстві. Ними займаються силові відомства Албанії.

Раніше повідомлялося, що кількість російських шпигунів у Європі знизилася вдвічі. За останні п'ять місяців країни ЄС вигнали понад 400 офіцерів російських розвідувальних відомств.