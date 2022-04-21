Премія за свободу цього року дістанеться Зеленському та Тихановській

12:04 21 квітня Київ, Україна

Німецьку Премію ЗМІ за свободу цього року отримують президент України Володимир Зеленський, російська пропагандистка Марина Овсяннікова та екскандидатка у президенти білорусі Світлана Тихановська.



Нинішня нагорода присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Церемонія нагородження відбудеться 22 квітня.



"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", – йдеться в обґрунтуванні журі.



Премія ЗМІ за свободу присуджується громадським діячам, які, на думку журі, особливо віддані свободі вираження поглядів, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії. Серед володарів нагороди – ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).