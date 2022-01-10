Прем'єр-міністр Японії залишає свій пост через стан здоров'я

09:47 28 серпень Київ, Україна

Ліберально-демократична партія повідомила про намір Сіндзо Абе покинути пост прем'єр-міністра.



За останні два тижні прем'єр-міністр двічі відвідував больніцу.Сегодня, 28 серпня він повинен зустрітися з представниками ЗМІ на прес-конференції, де він оголосить про своє рішення.



Абе займає пост прем'єр-міністра Японії з грудня 2012 року. Також він перебував на цій посаді в період з 2006 по 2007 рік.



У ЗМІ відзначають, що він залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.