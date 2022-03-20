Прем'єр-міністр Японії: Олімпіаді 2021- бути

12:37 26 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга впевнений, що до літа 2021 року пандемія коронавірусу послабить свої оберти, світ повернеться до звичного ритму життя і провести в Токіо Олімпійські та Паралімпійські ігри нічого не завадить.



За його словами, це стане символом перемоги людства над коронавірусом.



Олімпіада в Токіо повинна пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Вона була перенесена на рік з літа 2020 року через пандемію коронавірусу.