Прем'єр-міністр Лівії виступив проти призначення нового тимчасового уряду

07:48 23 лютий Київ, Україна

Звертаючись до лівійців, прем'єр-міністр Абдул Хамді Дбейба, якого відправили у відставку парламентом раніше цього місяця, знову заявив про свою наполегливість у тому, що він передасть владу лише обраному уряду.



Дбейба назвав будь-який план щодо встановлення тимчасового уряду «безрозсудним» та «фарсом», який може призвести до нових воєн. Він мав на увазі зусилля Палати представників, що продовжуються, за твердженням нового уряду під головуванням призначеного прем'єр-міністром Фатхі Башагі.



"Я не погоджуся в жодній формі передати (владу) хаосу", - сказав він. Вибори, за його словами, є єдиним рішенням.



Раніше цього місяця східний парламент доручив Башазі, впливовому колишньому міністру внутрішніх справ із західного міста Місрата, сформувати новий тимчасовий уряд. Цього тижня він має подати свій кабінет до парламенту. Призначення Башаги було частиною дорожньої карти, яка передбачає проведення виборів протягом наступних 14 місяців.



Дбейба назвав рішення парламенту "невдалим маневром", який спровокує "війну та хаос".



Він сказав, що вів переговори зі своїми суперниками, щоб уникнути нинішнього глухого кута, але його зусилля не увінчалися успіхом. Він звинуватив командира Халіфа Хафтара у розпалюванні «політичного хаосу» в країні.



Негайних коментарів з боку Хафтара, який провів невдалий наступ на столицю Тріполі у 2019 році від ополченців, що суперничають, не надходило.



Дбейбах, який, як і Башага, родом з Місурати, запропонував план із чотирьох пунктів, що передбачає одночасне голосування в парламенті та референдум щодо конституційних поправок наприкінці червня, за якими відбудуться президентські вибори після того, як новий парламент ухвалить постійну конституцію.. Строки президентських виборів він не назвав.



Спочатку президентські вибори були заплановані на 24 грудня, але вони були відкладені через розбіжності між фракціями з приводу законів, що регулюють вибори, і суперечливих кандидатів у президенти.

Законодавці стверджують, що мандат уряду Дбейби минув 24 грудня.