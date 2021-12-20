Прем'єр-міністр Канади заявив про початок третьої хвилі пандемії

10:37 07 квітень Київ, Україна

У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус в країні, уряд Канади змушений був піти на радикальні заходи і закрити всі початкові і середні школи.



Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.



Школярі перейдуть на дистанційне навчання до 18 квітня. Якщо епідситуація в країні не покращиться, то цей термін буде продовжений. У Торонто сьогодні зосереджена найбільша кількість школярів в країні - 247 000.



"Поточні обставини вимагають прийняття важких рішень на місцевому рівні", - заявили в Департаменті охорони здоров'я.



Прем'єр-міністр Трюдо, в свою чергу, заявив, що ця хвиля буде "дуже важкою". У тому числі і тому, що в країні зараз швидко зростає кількість госпіталізованих, особливо у відділеннях інтенсивної терапії.



"Весь світ стикається з дуже серйозною третьою хвилею пандемії. А зараз і Канада", - сказав Трюдо репортерам в Оттаві.



За останній тиждень добовий приріст хворих на ковід в Канаді виріс до 5,2 тисячі. Сьогодні туди вже доставили більше ніж 10 млн доз вакцини проти ковіду.