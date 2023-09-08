Прем'єр-міністр Британії звернеться до Моді із закликом впливати на росію

12:31 08 вересня Київ, Україна

Під час першого візиту до Індії прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак звернеться до глави уряду Індії Нарендрі Моді із закликом вплинути на росію в її війні проти України.



Зазначається, що Сунак, який став першим прем'єр-міністром Британії індійського походження, прямує до Нью-Делі, щоб взяти участь у щорічному саміті G20. Це його перше відвідування Індії з моменту вступу на посаду.



Очікується, що Сунак та Моді проведуть двосторонні переговори, в рамках яких обговорюватимуть торгову угоду між країнами.



Спікер прем'єр-міністра Британії зазначив, що Сунак використовуватиме свою поїздку до Індії для демонстрації підтримки України та заохочення подальшої міжнародної підтримки.



Проте деякі аналітики вважають, що Індія, незважаючи на зусилля Сунака, навряд чи прийме жорсткішу позицію щодо росії та її вторгнення в Україну. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Індія заявила про свою нейтральну позицію щодо цього конфлікту і не засудила росію публічно, але також не надала їй підтримки.



ЗМІ також зазначають, що в період війни Індія посилила торговельні відносини з росією, особливо у нафтовій сфері, в умовах західних санкцій проти москви.