Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Москви на похорон Горбачова

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вранці 3 вересня вирушив до Москви на похорон останнього лідера СРСР Михайла Горбачова.

Як повідомляють угорські медіа, пише "Європейська правда", про це сказав керівник прес-служби прем'єра Берталон Хаваші.

До угорської делегації, окрім Орбана, увійдуть політик його партії "Фідес" Тамаш Дойч, історик Марія Шмідт, політичний директор Балаш Орбан та юрист Імре Конья.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав у коментарі російському "РИА Новости", що зустрічі Орбана та президента Росії Володимира Путіна в рамках цієї поїздки не планується.

Як повідомлялося, сам путін попрощався з померлим Горбачовим у морзі і не приїде на похорон.

Нагадаємо, росія погодилася поставити Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Москви.. Після цього Управління атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проект "Пакш II" - розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

"Газпром" з 1 вересня постачатиме до Угорщини через Сербію на 5,8 млн кубометрів більше газу на добу, ніж передбачено довгостроковим контрактом.