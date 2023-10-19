Прем'єр Великобританії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю.

09:16 19 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак прибув до Ізраїлю, де планує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом.
 
Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

Візит триватиме два дні. Сунак планує відвідати інші країни Близького Сходу.
"Смерть кожного мирного громадянина - це трагедія, а починаючи з жахливого теракту, здійсненого ХАМАСом, втрачено вже дуже багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту. Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", - йдеться у заяві Сунака.
Прем'єр Британії планує поговорити з ізраїльським керівництвом про швидкий допуск гуманітарної допомоги до Гази, а також про евакуацію британських громадян, які там застрягли.

Міністр закордонних справ Королівства Джеймс Клеверлі найближчим часом відвідає Єгипет, Туреччину та Катар.