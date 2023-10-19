Прем'єр Великобританії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю.

"Смерть кожного мирного громадянина - це трагедія, а починаючи з жахливого теракту, здійсненого ХАМАСом, втрачено вже дуже багато життів. Удар по лікарні Аль-Ахлі має стати переломним моментом для всього світу, поштовхом до того, щоб уникнути небезпечної ескалації конфлікту. Я подбаю про те, щоб Сполучене королівство було в авангарді цих дій", - йдеться у заяві Сунака.