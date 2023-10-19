Прем'єр Великобританії Ріші Сунак прибув до Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак прибув до Ізраїлю, де планує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом Ісааком Херцогом.
Про це повідомляє прес-служба британського уряду.
Візит триватиме два дні. Сунак планує відвідати інші країни Близького Сходу.
Візит триватиме два дні. Сунак планує відвідати інші країни Близького Сходу.
Прем'єр Британії планує поговорити з ізраїльським керівництвом про швидкий допуск гуманітарної допомоги до Гази, а також про евакуацію британських громадян, які там застрягли.
Міністр закордонних справ Королівства Джеймс Клеверлі найближчим часом відвідає Єгипет, Туреччину та Катар.
Міністр закордонних справ Королівства Джеймс Клеверлі найближчим часом відвідає Єгипет, Туреччину та Катар.
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