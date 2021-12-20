Прем'єр Швеції подала у відставку за кілька годин після обрання на посаду

20:11 24 листопад Київ, Україна

Сьогодні у Швеції лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон було обрано прем'єр-міністром країни, вона стала першою жінкою на цій посаді. Вона йде у відставку через те, що Партія зелених відмовилася входити до складу нового уряду, написала Андерссон у Facebook.



Сьогодні вранці я була обрана прем'єр-міністром із наміром сформувати коаліційний уряд із представниками соціал-демократів та Партії зелених. Партія зелених оголосила, що більше не бажає входити до складу уряду. Кожній стороні має бути дозволено зробити свій вибір», – написала вона.



Андерссон підкреслила, що згідно з Конституцією, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з партій залишає уряд. На її думку, Кабмін може піти у відставку і в тому випадку, якщо новий уряд ще не обійняв посаду.



«Незважаючи на те, що парламентська основа видається незмінною, питання про уряд має бути наново розглянуте парламентом. Для мене це питання поваги, але я теж не хочу очолювати уряд, коли є підстави сумніватися у його легітимності», – написала прем'єр Швеції.



Вона додала, що вже попросила президента Швеції ухвалити її відставку з посади прем'єра.



«Угоди, які я та моя партія уклали, діятимуть, якщо я стану прем'єр-міністром, незалежно від того, чи буде Партія зелених в уряді, чи ні. Партія зелених також оголосила, що прийме мене як прем'єр-міністра у соціал-демократичному однопартійному уряді... Я також оголосила, що, як і раніше, готова стати прем'єр-міністром, але для соціал-демократичного однопартійного уряду», – написала Андерсон.



The Local зазначає, що Андерссон подала у відставку після того, як Шведський парламент проголосував за опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні шведські демократи.



Вона додала, що сподівається знову спробувати стати прем’єр-міністром як лідер однопартійного уряду.



«Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли йде одна партія. Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого буде поставлена під сумнів», – заявила соціал-демократка.