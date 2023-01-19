Прем'єр Нової Зеландії заявила, що йде у відставку

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що на початку лютого збирається залишити свою посаду.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, 42-річна Ардерн, стримуючи сльози, сказала, що це були тяжкі п'ять із половиною років на посаді прем'єр-міністра.
Прем'єр зауважила, що вона лише людина, і їй треба піти.
Як зазначає агентство, у неділю, 22 січня, відбудеться голосування керівної Лейбористської партії Нової Зеландії за обрання нового лідера, який виконує обов'язки прем'єр-міністра до наступних загальних виборів. Термін повноважень Ардерн на посаді лідера спливає не пізніше 7 лютого, а загальні вибори відбудуться 14 жовтня цього року.
Очолюваний Ардерн уряд Нової Зеландії активно підтримував Україну у протидії російському вторгненню. Зокрема, у листопаді минулого року прем'єр заявила про продовження навчань піхотних сил оборони Нової Зеландії для українських військовослужбовців у Великій Британії. Крім того, Ардерн пообіцяла більше фінансування на обладнання та запаси для української оборони, а також на підтримку глобальної продовольчої безпеки в умовах війни.
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