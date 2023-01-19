Прем'єр Нової Зеландії заявила, що йде у відставку

10:01 19 січня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що на початку лютого збирається залишити свою посаду.



Про це повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у четвер (19 січня - ред.) зробила шокуючу заяву, що вона "більше не в змозі" продовжувати керувати країною, і вона піде у відставку не пізніше початку лютого і не добиватиметься переобрання", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, 42-річна Ардерн, стримуючи сльози, сказала, що це були тяжкі п'ять із половиною років на посаді прем'єр-міністра.

"Цього літа я сподівалася знайти спосіб підготуватися не тільки до ще одного року, але й до іншого терміну. Я не змогла цього зробити", - сказала посадовець на пресконференції.

Прем'єр зауважила, що вона лише людина, і їй треба піти.

"Політики теж люди. Ми даємо все, що можемо, поки можемо, а потім настає час. І для мене він настав", - додала Ардерн.

Як зазначає агентство, у неділю, 22 січня, відбудеться голосування керівної Лейбористської партії Нової Зеландії за обрання нового лідера, який виконує обов'язки прем'єр-міністра до наступних загальних виборів. Термін повноважень Ардерн на посаді лідера спливає не пізніше 7 лютого, а загальні вибори відбудуться 14 жовтня цього року.



Очолюваний Ардерн уряд Нової Зеландії активно підтримував Україну у протидії російському вторгненню. Зокрема, у листопаді минулого року прем'єр заявила про продовження навчань піхотних сил оборони Нової Зеландії для українських військовослужбовців у Великій Британії. Крім того, Ардерн пообіцяла більше фінансування на обладнання та запаси для української оборони, а також на підтримку глобальної продовольчої безпеки в умовах війни.