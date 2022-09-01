Прем'єр-міністр Польщі виступає за припинення видачі віз громадянам росії

17:18 31 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за припинення видачі віз громадянам росії, окрім гуманітарних.

Про це він заявив 31 серпня на пресконференції у Копенгагені, повідомляє PolskieRadio24.



Глава польського уряду впевнений, що візові обмеження - "ще один і правильний інструмент тиску на кремль".

“Я переконаний, що вода камінь точить і наші дії мають сенс. Я не пам'ятаю, щоб у 1943 році хтось із німецьких туристів подорожував, наприклад, до Великобританії чи інших країн вільного світу з туристичною метою”, - наголосив Моравецький.

За його словами, сьогодні росія є "агресором, який вбиває мирне населення і чинить жахливі злочини в Україні".