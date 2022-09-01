Прем'єр-міністр Польщі виступає за припинення видачі віз громадянам росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за припинення видачі віз громадянам росії, окрім гуманітарних.
Про це він заявив 31 серпня на пресконференції у Копенгагені, повідомляє PolskieRadio24.
Глава польського уряду впевнений, що візові обмеження - "ще один і правильний інструмент тиску на кремль".
Глава польського уряду впевнений, що візові обмеження - "ще один і правильний інструмент тиску на кремль".
За його словами, сьогодні росія є "агресором, який вбиває мирне населення і чинить жахливі злочини в Україні".
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