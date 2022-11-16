Прем'єр-міністр Нідерландів прокоментував ракетний удар рф по Польщі

12:41 16 листопада Київ, Україна

Загибелі двох людей у Польщі через удар ракети не сталося б, якби не масовані обстріли рф по Україні.



Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи інцидент у своєму Twitter.



Рютте згадав про зустріч із приводу інциденту лідерів країн G7 та НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі, і що всі закликають спочатку з'ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке розпочала Польща.