Прем'єр-міністр Нідерландів прокоментував ракетний удар рф по Польщі

Загибелі двох людей у Польщі через удар ракети не сталося б, якби не масовані обстріли рф по Україні.
Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи інцидент у своєму Twitter.
Рютте згадав про зустріч із приводу інциденту лідерів країн G7 та НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі, і що всі закликають спочатку з'ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке розпочала Польща.
Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи інцидент у своєму Twitter.
Рютте згадав про зустріч із приводу інциденту лідерів країн G7 та НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі, і що всі закликають спочатку з'ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке розпочала Польща.
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