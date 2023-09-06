Прем'єр-міністр Латвії оголосив про свою відставку у зв'язку з коаліційною кризою

18:27 14 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш оголосив про свій намір передати повноваження прем'єр-міністра у зв'язку з коаліційною кризою, що виникла.



Офіційну заяву передбачається подати президентові країни 17 серпня.



Ця інформація була поширена порталом новин Delfi.



Під час брифінгу, який відбувся 14 серпня, Каріньш оголосив свою рішучу позицію щодо відставки.



Примітно, що він висловив пропозицію своєї політичної партії щодо пошуку відповідного кандидата на роль прем'єр-міністра.



У період до остаточного затвердження нового керівництва країни цей уряд продовжуватиме свою роботу, функціонуючи в режимі тимчасового управління.



Серед неформальних розмов розглядається ймовірність того, що новим керівником країни може стати член партії Каріньша з "Нової єдності", у цьому випадку – міністр з питань добробуту Евіка Силіня.