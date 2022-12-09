Прем'єр-міністр Індії відмовився зустрічатися з путіним

16:26 09 грудня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від традиційної щорічної зустрічі з главою кремлівського режиму після того, як путін пригрозив застосувати ядерну зброю в Україні.



Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За словами обізнаних джерел, Моді вирішив не проводити щорічний особистий саміт із путіним після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.



Як зазначається, відносини між Індією та росією залишаються міцними, але трубити про дружбу на даному етапі може бути невигідно для Моді, сказав високопосадовець, який попросив не називати його імені через делікатність питання.



Це буде вдруге з 2000 року, коли лідери Індії та Росії не проведуть щорічну особисту зустріч.. Традицію встановили з того часу, коли відносини між країнами були зведені в ранг стратегічного партнерства.



Саміт, який зазвичай проводять у грудні, був скасований лише один раз – у 2020 році, у розпал пандемії.



Скасування саміту підтвердив спікер путіну Дмитро Пісків.



Повідомляється, що рішення Індії про відміну зустрічі в грудні стало очевидним на регіональному саміті, що відбувся у вересні в Узбекистані, коли Моді закликав путі прагнути миру в Україні, сказав російський чиновник.