Прем'єр-міністр Британії прокоментувала переговори України та росії

08:17 06 жовтня Київ, Україна

Мирна угода з російською стороною не повинна містити компроміс щодо українських територій.



Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс під час виступу на конференції правлячої Консервативної партії Великобританії у Бірмінгемі у середу, 5 жовтня.

"Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче укласти угоду, яка торгує українською територією. Вони пропонують заплатити життям українців за ілюзію миру. Ми стоятимемо з українцями, хоч би скільки часу це зайняло", - сказала глава британського уряду.



Трасс наголосила, що зараз український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за безпеку Британії та демократію у всьому світі. Тому, висловила упевненість політик, Україна переможе у війні.