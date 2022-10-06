Прем'єр-міністр Британії прокоментувала переговори України та росії

Мирна угода з російською стороною не повинна містити компроміс щодо українських територій.
Про це заявила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс під час виступу на конференції правлячої Консервативної партії Великобританії у Бірмінгемі у середу, 5 жовтня.
Трасс наголосила, що зараз український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за безпеку Британії та демократію у всьому світі. Тому, висловила упевненість політик, Україна переможе у війні.
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