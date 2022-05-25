Прем'єр Ізраїлю прищепився бустерною дозою вакцини від COVID

18:57 20 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет отримав третє, "бустерне", щеплення від COVID і закликав всіх громадян зробити третє щеплення, щоб перемогти штам Дельта.

Ін'єкцію голові уряду зробили в лікарні Меїр в Кфар-Сабі, повідомляє Israel Info.



49-річний прем'єр одним з перших скористався правом громадян категорії 40+ на третю дозу вакцини.

"Якщо ви підете робити щеплення третьою вакциною, ми можемо запобігти четвертій вакцинації", - сказав Беннет.

Він також сказав, що перемогти штам Дельта можна тільки за умови співпраці всіх громадян.



За словами прем'єра, третє щеплення зможуть зробити все, у кого після другого вже пройшло п'ять місяців.