Прем'єр Ізраїлю прищепився бустерною дозою вакцини від COVID

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет отримав третє, "бустерне", щеплення від COVID і закликав всіх громадян зробити третє щеплення, щоб перемогти штам Дельта.
Ін'єкцію голові уряду зробили в лікарні Меїр в Кфар-Сабі, повідомляє Israel Info.
49-річний прем'єр одним з перших скористався правом громадян категорії 40+ на третю дозу вакцини.
Він також сказав, що перемогти штам Дельта можна тільки за умови співпраці всіх громадян.
За словами прем'єра, третє щеплення зможуть зробити все, у кого після другого вже пройшло п'ять місяців.
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