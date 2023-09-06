Прем'єрка Естонії заявляє, що її чоловік завершив бізнес у росії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на засіданні антикорупційного комітету парламенту країни наголосила, що бізнес, пов'язаний з її чоловіком, було припинено у росії через місяць після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє ERR.
Зустріч Каллас із членами комітету, який очолює Март Хельме, представник партії EKRE, однієї з ключових політичних опозиційних сил Каї Каллас, відбулася з емоційними відтінками.
Члени комітету, включаючи Хельме та Прійта Сібула з партії "Батьківщина", ставили Каллас питання про деталі позики, наданої її чоловікові Арво Халлік. Каллас відповіла, що подробиці про використання цих коштів слід розглядати у звітності компанії.
На питання про час надання позики вона відреагувала з обережністю, сказавши, що це робила, щоб уникнути додаткових звинувачень у брехні.
Каллас також підкреслила, що вона сплатила податки з відсотків, отриманих за надану позику, і що досі не отримала назад суму 22 тисячі євро, яку вона надала фірмі в 2023 році.
Март Хельме, представник партії EKRE, висловив невдоволення з приводу доходів Каї Каллас за останні п'ять років, зазначивши, що вони виявилися нижчими, ніж сума наданої позики у розмірі 350 тисяч євро. У відповідь на це Каллас нагадала, що до свого вступу до політики вона працювала адвокатом і заробляла у дев'ять разів більше.
Під час обговорення вона також наголосила, що бізнес її чоловіка не можна вважати "російським", оскільки він припинив свою діяльність у росії незабаром після початку військових дій і потім допомагав мажоритарному акціонеру. Каллас висловила сумнів у тому, чи можна називати це російським бізнесом, якщо немає клієнтів із росії, не здійснюються там фінансові операції і не ведеться комерційна діяльність.
Вона також наголосила, що дізналася про ситуацію лише після того, як ЗМІ привернули увагу до цієї теми.
Члени Комітету запропонували Каллас ще раз надати декларацію щодо позики Novaria Consult та поділитися з ними декларацією про доходи за 2010 рік.
На додаток до цього однопартієць Каллас, Валдо Рандпере, член "Партії реформ", висловив критику на адресу роботи комісії з розслідування скандалу і порушив питання про те, як Март Хельме заробляє свої кошти, про час його роботи послом у росії та про його заміський будинок у Суурі-Ляхтру.
Про це повідомляє ERR.
Зустріч Каллас із членами комітету, який очолює Март Хельме, представник партії EKRE, однієї з ключових політичних опозиційних сил Каї Каллас, відбулася з емоційними відтінками.
Члени комітету, включаючи Хельме та Прійта Сібула з партії "Батьківщина", ставили Каллас питання про деталі позики, наданої її чоловікові Арво Халлік. Каллас відповіла, що подробиці про використання цих коштів слід розглядати у звітності компанії.
На питання про час надання позики вона відреагувала з обережністю, сказавши, що це робила, щоб уникнути додаткових звинувачень у брехні.
Каллас також підкреслила, що вона сплатила податки з відсотків, отриманих за надану позику, і що досі не отримала назад суму 22 тисячі євро, яку вона надала фірмі в 2023 році.
Март Хельме, представник партії EKRE, висловив невдоволення з приводу доходів Каї Каллас за останні п'ять років, зазначивши, що вони виявилися нижчими, ніж сума наданої позики у розмірі 350 тисяч євро. У відповідь на це Каллас нагадала, що до свого вступу до політики вона працювала адвокатом і заробляла у дев'ять разів більше.
Під час обговорення вона також наголосила, що бізнес її чоловіка не можна вважати "російським", оскільки він припинив свою діяльність у росії незабаром після початку військових дій і потім допомагав мажоритарному акціонеру. Каллас висловила сумнів у тому, чи можна називати це російським бізнесом, якщо немає клієнтів із росії, не здійснюються там фінансові операції і не ведеться комерційна діяльність.
Вона також наголосила, що дізналася про ситуацію лише після того, як ЗМІ привернули увагу до цієї теми.
Члени Комітету запропонували Каллас ще раз надати декларацію щодо позики Novaria Consult та поділитися з ними декларацією про доходи за 2010 рік.
На додаток до цього однопартієць Каллас, Валдо Рандпере, член "Партії реформ", висловив критику на адресу роботи комісії з розслідування скандалу і порушив питання про те, як Март Хельме заробляє свої кошти, про час його роботи послом у росії та про його заміський будинок у Суурі-Ляхтру.
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