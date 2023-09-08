Прем'єр Естонії запропонувала сусіднім країнам запровадити спільне ембарго проти росії

12:48 08 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас запропонувала запровадити спільне торгове ембарго щодо росії разом з іншими балтійськими сусідами та Фінляндією.



Про це повідомляє ERR.



Щодня з Естонії в рф йдуть вантажі з товарами, які не підпадають під санкції, зокрема з електронікою, обладнанням та харчовими продуктами.



При цьому міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що рішення самої Естонії істотно не змінить ситуацію, але стане ударом для естонського бізнесу. Він додав, що обмеження торгівлі слід обговорити з главами МЗС Литви, Латвії, Польщі та Фінляндії.



Глава уряду Каллас у свою чергу сказала, що сусідні країни поки що не підтримали пропозицію Естонії. За її словами, ключовою державою у цьому питанні є Фінляндія.



Каллас додала, що поки що не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, але пообіцяла це зробити.