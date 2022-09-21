Прем'єр Естонії відреагувала на "референдуми", які має намір провести рф

08:44 21 вересня Київ, Україна

Російські "референдуми" на тимчасово окупованих частинах України ніколи не будуть визнані, а відповіддю на них стане більше військової підтримки та більше санкцій проти росії.

Про це у вівторок, 20 вересня, у Twitter написала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Сценарій окупантів у дії. Оскільки росія просуває фальшиві референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно: Ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донбас, Крим, Херсон – це все Україна”, – написала вона.

Подібні дії матимуть зворотний ефект, зазначила Каллас, і зміцнять підтримку України.