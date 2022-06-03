Припинення Тайванем експорту чіпів загрожує росії технологічною катастрофою - інженер

Вчора Міністерство економіки Тайваню (MOEA) опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту в росію та білорусь.
Йдеться про чіпи з тактовою частотою понад 25 МГц, а також обладнання для їхнього виготовлення.
Як розповів на анонімних умовах інженер, розробник мікросхем в аерокосмічній галузі, вимоги Тайваню засновані на Вассенаарських угодах 1996 року про обмеження експорту товарів подвійного застосування та фактично означають повну заборону експорту всього сучасного. Він пояснив, що в 1996 році країни, які підписали угоди (в числі яких була і росія), хотіли обмежити застосування чіпів у військових цілях, навіть якщо вони для цього не призначалися.
За словами експерта, зараз чіпи з частотою менше 25 МГц використовуються рідко, тому що навіть дитячі іграшки «вже швидші». Вийшло, що з часом обмеження стали радикально жорсткішими, тому припинення експорту чіпів з такою частотою є технологічною катастрофою.
Експерт додав, що зараз через проблему з чіпами у росії практично повністю зупинилася програма нових розумних електролічильників, які починали випускати мільйонними тиражами. Також у нові автомобілі дозволили не ставити системи GLONASS, тому що для неї більше немає чіпів. За його словами, у всьому російському телекомунікаційному устаткуванні також стоять іноземні чіпи.
За словами експерта, зараз чіпи з частотою менше 25 МГц використовуються рідко, тому що навіть дитячі іграшки «вже швидші». Вийшло, що з часом обмеження стали радикально жорсткішими, тому припинення експорту чіпів з такою частотою є технологічною катастрофою.
Експерт додав, що зараз через проблему з чіпами у росії практично повністю зупинилася програма нових розумних електролічильників, які починали випускати мільйонними тиражами. Також у нові автомобілі дозволили не ставити системи GLONASS, тому що для неї більше немає чіпів. За його словами, у всьому російському телекомунікаційному устаткуванні також стоять іноземні чіпи.
Відповідаючи на запитання про те, чи зможе росія замінити тайванські чіпи, експерт згадав китайські фабрики, проте вони залежать від США.
При цьому Китай, за словами співрозмовника, має 14-нанометрові техпроцеси, проте вони також залежні від американських технологій.
Інженер прокоментував інформацію про те, що компанія МЦСТ, яка є розробником російських процесорів «Ельбрус», переносить виробництво з Тайваню на російську фабрику «Мікрон». За його словами, ця новина означає, що з Китаєм так і не змогли домовитися після трьох місяців спроб: «Зазвичай китайці не кажуть прямо, що не допомагатимуть, а просто мовчать чи годують обіцянками. В принципі, зараз у мікроелектроніці катастрофа».
На Тайвані новий «Ельбрус» розроблявся на техпроцесі 7 нМ, у материковому Китаї доступне виробництво на 14 нМ, а в росії – 90 нМ, що є рівнем 2002-2003 років, підтвердив експерт, додавши, що доведеться відкотитися на цей рівень. Експерт підкреслив, що завод «Мікрон» — єдиний пристосований до серійного виробництва мікросхем, і нічого кращого за 90 нМ на ньому зробити не зможуть. При цьому до війни були очікування, що заводу вдасться придбати обладнання для виробництва 28 нМ, проте після вторгнення в Україну вони «затихли».
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