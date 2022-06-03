Припинення Тайванем експорту чіпів загрожує росії технологічною катастрофою - інженер

08:18 03 червня Київ, Україна

Вчора Міністерство економіки Тайваню (MOEA) опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту в росію та білорусь.

Йдеться про чіпи з тактовою частотою понад 25 МГц, а також обладнання для їхнього виготовлення.

Як розповів на анонімних умовах інженер, розробник мікросхем в аерокосмічній галузі, вимоги Тайваню засновані на Вассенаарських угодах 1996 року про обмеження експорту товарів подвійного застосування та фактично означають повну заборону експорту всього сучасного. Він пояснив, що в 1996 році країни, які підписали угоди (в числі яких була і росія), хотіли обмежити застосування чіпів у військових цілях, навіть якщо вони для цього не призначалися.



За словами експерта, зараз чіпи з частотою менше 25 МГц використовуються рідко, тому що навіть дитячі іграшки «вже швидші». Вийшло, що з часом обмеження стали радикально жорсткішими, тому припинення експорту чіпів з такою частотою є технологічною катастрофою.



Експерт додав, що зараз через проблему з чіпами у росії практично повністю зупинилася програма нових розумних електролічильників, які починали випускати мільйонними тиражами. Також у нові автомобілі дозволили не ставити системи GLONASS, тому що для неї більше немає чіпів. За його словами, у всьому російському телекомунікаційному устаткуванні також стоять іноземні чіпи.

Тайвань як фізичний виробник — це величезна втрата, але фактично з початку березня майже всі зарубіжні фабрики стали недоступні для російського виробника. Імпорт здебільшого йде з Китаю, питання лише в тому, чи вийде чіпи, що вироблені на Тайвані через треті руки, експортувати в росію. Зараз є конструкція «товари подвійного призначення – кінцевий користувач»: тобто той, хто розміщує замовлення на фабриці, підписує папір про те, що зобов'язується не постачати кінцеву продукцію до країн, у які не можна. Я сам такий папір заповнював, там були списки країн, куди не можна постачати: росія, Північна Корея, Венесуела. Ще був Huawei, тому що вони окремо під американськими санкціями», – розповів інженер.

Відповідаючи на запитання про те, чи зможе росія замінити тайванські чіпи, експерт згадав китайські фабрики, проте вони залежать від США.

«У Китаю є досить непогані процесори, вони їх у якійсь кількості виробляють. Мікросхеми у Китаю є, їх можна і потрібно буде постачати, питання лише в тому, що сьогодні китайські фабрики залежать тією чи іншою мірою від американських технологій, і Китай, який понад 10 років веде програму тотального імпортозаміщення з метою позбутися американських технологій, все ще не зумів це зробити. Huawei за останні кілька років дуже втратив ринок мобільних телефонів, особливо топових, тому що Штати відключили їх від тайванських фабрик. (У 2020 році США заборонили Huawei передавати розробки чіпів на аутсорсинг тайванської фабрики з виробництва мікросхем TSMC). У них більше немає доступу до високих технологій, і вони дуже просіли. Те, що вони намагаються зробити самі — це техпроцеси (розмір транзистора) в 45 нМ, тоді як тайванська TSMC освоює 4 нМ. Різниця у площі чіпа та споживанні електроенергії майже в 10 разів відрізняється», - каже експерт.

При цьому Китай, за словами співрозмовника, має 14-нанометрові техпроцеси, проте вони також залежні від американських технологій.

«Якщо Штати скажуть китайським фабрикам: «Якщо ви співпрацюватимете з росією, то ми відключимо вас від наших технологій», то китайські фабрики встануть. Російський ринок для цих технологій на два порядки менше американського ринку та співпраці із Західними країнами», - повідомив інженер.

Інженер прокоментував інформацію про те, що компанія МЦСТ, яка є розробником російських процесорів «Ельбрус», переносить виробництво з Тайваню на російську фабрику «Мікрон». За його словами, ця новина означає, що з Китаєм так і не змогли домовитися після трьох місяців спроб: «Зазвичай китайці не кажуть прямо, що не допомагатимуть, а просто мовчать чи годують обіцянками. В принципі, зараз у мікроелектроніці катастрофа».



На Тайвані новий «Ельбрус» розроблявся на техпроцесі 7 нМ, у материковому Китаї доступне виробництво на 14 нМ, а в росії – 90 нМ, що є рівнем 2002-2003 років, підтвердив експерт, додавши, що доведеться відкотитися на цей рівень. Експерт підкреслив, що завод «Мікрон» — єдиний пристосований до серійного виробництва мікросхем, і нічого кращого за 90 нМ на ньому зробити не зможуть. При цьому до війни були очікування, що заводу вдасться придбати обладнання для виробництва 28 нМ, проте після вторгнення в Україну вони «затихли».