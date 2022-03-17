Передвиборчі дебати в США: нове правило

09:07 20 жовтня Київ, Україна

Щоб дебати не перетворювалися в хаос, комісія з президентських дебатів встановила нове правило, згідно з яким під час виступу одного кандидата мікрофон другого буде відключений.

Про це йдеться в заяві у вівторок, 20 жовтня.

"Відповідно до узгоджених правил дебатів, кожен кандидат має дві хвилини безперервного часу для виступу на початку кожного 15-хвилинного сегмента. Ці заяви робляться перед відкритим обговоренням. Обидві кампанії на цьому тижні знову підтвердили свою згоду з правилом безперервних двох хвилин. Комісія повідомляє, що для забезпечення дотримання цього правила мікрофон тільки одного кандидата буде увімкнений, того, у кого буде право слова", - йдеться в заяві комісії.





При цьому уточнюється, що під час відкритої дискусії будуть працювати мікрофони обох кандидатів.



Дане рішення було прийнято після того, як перші президентські дебати між президентом



Таким чином, на початку кожного з шести сегментів дебатів кожному кандидату буде дано дві хвилини, щоб відповісти на питання. Під час цієї частини мікрофон кандидата-опонента буде відімкнений.При цьому уточнюється, що під час відкритої дискусії будуть працювати мікрофони обох кандидатів.Дане рішення було прийнято після того, як перші президентські дебати між президентом США Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом перетворилися на хаос. Згідно з підрахунками ЗМІ, Трамп перебивав опонента 71 раз.



Після перших дебатів Байден заявляв, що хоче, щоб комісія з дебатів змінила правила.



"Я просто сподіваюся, що є спосіб, за допомогою якого комісія з дебатів зможе контролювати нашу здатність відповідати на питання без перерв", - сказав Байден на наступний день після перших дебатів.



Тим часом передвиборчий штаб Трампа виступав проти будь-яких змін в правилах.



У листі до комісії в понеділок керівник передвиборчої кампанії Трампа Білл Степьєн ще до прийняття рішення назвав відімкнення мікрофонів кандидатів "неприйнятним".



Також він не погодився з темами майбутніх дебатів, закликавши до більшої уваги до питань зовнішньої політики.



Серед тем, які будуть обговорюватися, згідно з комісією з дебатів - боротьба з коронавірусом, расові питання, зміна клімату, національна безпека, американські сім'ї та лідерство.



"Ми настійно закликаємо вас переглянути ці теми", - написав Степьєн в листі до комісії.



Прессекретар Байдена Ті Джей Дакло розкритикував нове правило:



"Кампанії та комісія домовилися кілька місяців тому, що модератор дебатів буде вибирати теми. Кампанія Трампа зараз бреше про це, тому що Дональд Трамп боїться зіткнутися з новими питаннями про свою катастрофічну відповідь на Covid-19. Як завжди, президент більше піклується про правила дебатів, ніж про те, щоб надати країні, що знаходиться в кризі, необхідну їй допомогу."