Представниці британського парламенту заборонили ходити на роботу з дитиною

07:10 26 листопад Київ, Україна





Кризі своєю діяльністю, серед іншого, заохочує британських матерів активніше брати участь у політиці за допомогою кампанії під назвою "This Mum Votes" ("Ця мама голосує").



Після того, як депутат з'явилася із сином у будівлі У Британії депутату Стеллі Кризі заборонили сидіти у Палаті громад зі своїм тримісячним сином, повідомляє ВВС.Кризі своєю діяльністю, серед іншого, заохочує британських матерів активніше брати участь у політиці за допомогою кампанії під назвою "This Mum Votes" ("Ця мама голосує").Після того, як депутат з'явилася із сином у будівлі парламенту , вона отримала електронного листа від особистого секретаря голови комітету з питань способів та засобів Елеонор Лейнг, у якому говорилося, що поведінка депутата не відповідає опублікованим у вересні правилам.

"Ви не повинні займати своє місце у залі у супроводі дитини, а також стояти в будь-якому кінці залу між секторами", - йдеться у них.

Заборона містилася і в попередніх версіях правил, проте, як зазначають журналісти, на практиці їх не застосовували.



Після отримання листа Кризі заявила, що "політика та виховання мають поєднуватися", а також нагадала, що раніше без проблем регулярно брала на роботу сина, якого вона ще годує, а перед тим і дочку.

"У мене народилася дитина, але я не перестала користуватися своїм мозком та здатністю щось робити", - сказала політик.

На захист Кризі виступив, зокрема, заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб. Чоловік сказав, що політики мають бути впевнені, що їхня професія має відповідати сучасному світу, а саме – щоб батьки могли поєднувати свою роботу з сім'єю, коли їм це потрібно. За його словами, дитина в залі, очевидно, не відволікатиме її і не заважатиме виконувати свою роботу, проте остаточне рішення з цього приводу мають ухвалити в Палаті громад.



Кризі вже закликала депутатів переглянути нові правила та запитала керівництво Палати, що буде, якщо вона продовжуватиме брати сина на роботу.



Це не перший випадок у світі, коли жінок-політиків не пускають на роботу чи просять залишити приміщення держорганів через те, що вони прийшли з дітьми. Нещодавно у Данії депутата парламенту Перніллі Скіпер попросили залишити сесійну залу, адже туди жінка прийшла зі своєю 5-місячною дочкою.



Нагадаємо, що минулого року впливове британське видання Financial Times внесло до свого списку найвпливовіших жінок 2020 року всіх працюючих мам світу.