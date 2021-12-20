Представниці британського парламенту заборонили ходити на роботу з дитиною

У Британії депутату Стеллі Кризі заборонили сидіти у Палаті громад зі своїм тримісячним сином, повідомляє ВВС.
Кризі своєю діяльністю, серед іншого, заохочує британських матерів активніше брати участь у політиці за допомогою кампанії під назвою "This Mum Votes" ("Ця мама голосує").
Після того, як депутат з'явилася із сином у будівлі парламенту, вона отримала електронного листа від особистого секретаря голови комітету з питань способів та засобів Елеонор Лейнг, у якому говорилося, що поведінка депутата не відповідає опублікованим у вересні правилам.
Кризі своєю діяльністю, серед іншого, заохочує британських матерів активніше брати участь у політиці за допомогою кампанії під назвою "This Mum Votes" ("Ця мама голосує").
Після того, як депутат з'явилася із сином у будівлі парламенту, вона отримала електронного листа від особистого секретаря голови комітету з питань способів та засобів Елеонор Лейнг, у якому говорилося, що поведінка депутата не відповідає опублікованим у вересні правилам.
Заборона містилася і в попередніх версіях правил, проте, як зазначають журналісти, на практиці їх не застосовували.
Після отримання листа Кризі заявила, що "політика та виховання мають поєднуватися", а також нагадала, що раніше без проблем регулярно брала на роботу сина, якого вона ще годує, а перед тим і дочку.
Після отримання листа Кризі заявила, що "політика та виховання мають поєднуватися", а також нагадала, що раніше без проблем регулярно брала на роботу сина, якого вона ще годує, а перед тим і дочку.
На захист Кризі виступив, зокрема, заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб. Чоловік сказав, що політики мають бути впевнені, що їхня професія має відповідати сучасному світу, а саме – щоб батьки могли поєднувати свою роботу з сім'єю, коли їм це потрібно. За його словами, дитина в залі, очевидно, не відволікатиме її і не заважатиме виконувати свою роботу, проте остаточне рішення з цього приводу мають ухвалити в Палаті громад.
Кризі вже закликала депутатів переглянути нові правила та запитала керівництво Палати, що буде, якщо вона продовжуватиме брати сина на роботу.
Це не перший випадок у світі, коли жінок-політиків не пускають на роботу чи просять залишити приміщення держорганів через те, що вони прийшли з дітьми. Нещодавно у Данії депутата парламенту Перніллі Скіпер попросили залишити сесійну залу, адже туди жінка прийшла зі своєю 5-місячною дочкою.
Нагадаємо, що минулого року впливове британське видання Financial Times внесло до свого списку найвпливовіших жінок 2020 року всіх працюючих мам світу.
Кризі вже закликала депутатів переглянути нові правила та запитала керівництво Палати, що буде, якщо вона продовжуватиме брати сина на роботу.
Це не перший випадок у світі, коли жінок-політиків не пускають на роботу чи просять залишити приміщення держорганів через те, що вони прийшли з дітьми. Нещодавно у Данії депутата парламенту Перніллі Скіпер попросили залишити сесійну залу, адже туди жінка прийшла зі своєю 5-місячною дочкою.
Нагадаємо, що минулого року впливове британське видання Financial Times внесло до свого списку найвпливовіших жінок 2020 року всіх працюючих мам світу.
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