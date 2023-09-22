Представники західних країн вирушають до Індії для обговорення обмежень на імпорт російських алмазів

14:53 22 вересня Київ, Україна

Західні країни відправляють представників до Індії для обговорення потенційних наслідків будь-яких обмежень G7 імпорту необроблених російських алмазів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних посадових осіб із адміністрації президента США Байдена.

"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збирається певним чином перевірити певні елементи імплементації. Я думаю, що це буде дуже важливим для рішень людей", - сказав чиновник.

Інший чиновник уточнив, що представники Сполучених Штатів та їхніх союзників із групи G7, а також Бельгії поїдуть до Мумбаї та Сурата: міст, де полірується близько 80% алмазів у світі.



Як нагадує агентство, в Індії знаходиться 90% світового огранювання та полірування рідкісного дорогоцінного каміння.

"План (санкційний - ред.) може змінити глобальний ланцюжок постачання алмазів, але реалізація значною мірою залежатиме від Індії, в алмазній промисловості якої працюють мільйони людей", - додали в Reuters.

Раніше, 18 вересня, повідомлялося, що Євросоюз почав готувати 12 пакет обмежувальних заходів проти рф. Нові санкції можуть бути подані у жовтні. Очікується, що обмеження міститимуть заборону на імпорт алмазів із росії, про яку попередньо домовилася Група семи. Так, механізм передбачає: