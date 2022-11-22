Представників росії не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

10:51 22 листопада Київ, Україна

Представників російської влади не запросили на щорічну конференцію в Мюнхені з безпеки, яка відбудеться у лютому 2023 року.

"Російських чиновників не запрошено на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті і посилені", - написав глава Мюнхенської конференції Кристоф Гойсен.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить щорічно з 1962 року у Мюнхені. До 1993 називалася Конференцією з військових питань і проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, з 1998 фінансується урядом Німеччини.



Учасниками форуму у перші 30 років були військові та політичні лідери держав НАТО, політологи та представники ЗМІ. З 1990-х років у конференції беруть участь представники України, росії та інших країн Східної Європи (з 1995), Китаю, Індії, Японії.



Виступ російського президента володимира путіна на 43-й Мюнхенській конференції 2007 року викликав великий резонанс у суспільстві. Тоді він розкритикував США та їхніх союзників за "спробу затвердити однополярний світ", розширити НАТО, що "створює загрозу росії".



18 лютого 2022 року Мюнхенська конференція вперше за два роки проходила в офлайн-режимі. Лідери країн обговорили основні питання, серед яких ключовою стала безпекова ситуація навколо України, ескалація ситуації та ймовірне вторгнення з боку російської федерації. 19 лютого на ній виступив президент України Володимир Зеленський. Путін запрошення на Мюнхенську конференцію не прийняв.