Представників білорусі та росії попросили не приїжджати на церемонію пам'яті жертв Бухенвальду

14:05 30 березня Київ, Україна





Причиною цього стала загибель в'язня Бухенвальда, 96-річного Бориса Романченка, через обстріл російськими військами Харкова. Офіційні делегації росії та білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи, присвячені звільненню концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттель, які відбудуться 10 квітня. Про це повідомив організатор церемонії фонд «Меморіали Бухенвальда та Міттельбау-Дора».Причиною цього стала загибель в'язня Бухенвальда, 96-річного Бориса Романченка, через обстріл російськими військами Харкова.

«Після насильницької смерті колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка під час нападу росіян на Харків присутність офіційних представників урядів росії та білорусі на заході на честь 77-ї річниці визволення була б неприйнятною», — йдеться у повідомленні.

Посольства росії та білорусі в Німеччині поінформували, що їхня присутність на заході буде небажаною. Це не стосується колишніх в'язнів концтаборів, які мешкають на території колишнього СРСР.