Представників білорусі та росії попросили не приїжджати на церемонію пам'яті жертв Бухенвальду

Офіційні делегації росії та білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи, присвячені звільненню концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттель, які відбудуться 10 квітня. Про це повідомив організатор церемонії фонд «Меморіали Бухенвальда та Міттельбау-Дора».
Причиною цього стала загибель в'язня Бухенвальда, 96-річного Бориса Романченка, через обстріл російськими військами Харкова.
Причиною цього стала загибель в'язня Бухенвальда, 96-річного Бориса Романченка, через обстріл російськими військами Харкова.
Посольства росії та білорусі в Німеччині поінформували, що їхня присутність на заході буде небажаною. Це не стосується колишніх в'язнів концтаборів, які мешкають на території колишнього СРСР.
Нагадаємо, 21 березня у Харкові після влучання снаряда у багатоповерховий житловий будинок загинув 96-річний в'язень кількох концентраційних таборів Борис Романченко. Квартира чоловіка та весь поверх згоріли вщент. Романченко жив на Північній Салтівці — у районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів російських окупантів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі