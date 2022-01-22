Представниця Росії Марія Захарова спричинила скандал через пост у Facebook

20:20 07 вересень Київ, Україна

Представниця МЗС Росії Марія Захарова виявилася у центрі скандалу через безглузді коментарі на адресу президента Сербії.

Фотографію, на якій Вучич сидить перед Трампом, Захарова супроводила кадром з фільму, де героїня сидить "нога на ногу", підписавши, що саме так потрібно було сидіти в даній ситуації.

Пост представниці МЗС розкритикували в коментарях - Захарову звинуватили в підриві відносин Москви з фактично єдиною союзною державою в Європі та профнепридатність. Публікація також викликала різку реакцію в Сербії.



На захист Вучича виступив Директор канцелярії по Косово та Метохії при уряді Сербії Марко Джурич. Міністр оборони Сербії Александар Вулін також розкритикував пост Захарової.



На сьогодні Сербія є фактично єдиним союзником Росії в Європі. Белград традиційно сприймає Москву як важливого геополітичного союзника. За даними з відкритих джерел, з 2002 по 2014 роки розмір російських інвестицій (в основному нафтогазовими компаніями) в Сербію склав близько 3 млрд доларів. Після російської агресії в Україні Сербія не стала вводити санкції проти РФ. У квітні минулого року президент Вучич заявив, що Сербія не введе санкції проти Росії та не вступить в НАТО.



На порівняння Захарової відреагував сам Вучич. В інтерв'ю сербському радіо Pink він заявив про проявлені спікером МЗС РФ "примітивізм і вульгарність", а також про її роботодавців.



Нагадаємо, сербські та косовські лідери зустрілися минулого тижня у Вашингтоні в рамках діалогу за посередництва США, де вони досягли історичної віхи - погодилися нормалізувати економічні зв'язки.