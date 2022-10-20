Представник міноборони росії у прямому ефірі випадково видав правду про іранські дрони

14:48 20 жовтня Київ, Україна

Директор Центру аналізу стратегій і технологій і член громадської ради при міноборони росії Руслан Пухов в ефірі програми РБК попросив ведучих не загострювати увагу на безпілотниках з Ірану, оскільки «це класика історій — дупа є, а слова немає, ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає».

Пухов проговорився про іранські дрони, мабуть, думаючи, що відео з ним ще не йде в ефір, а звук вимкнено.

На його слова ведуча з розуміючою інтонацією вимовляє "Руслан Миколайович", мабуть, поспішаючи його зупинити і даючи зрозуміти, що він сказав це в прямому ефірі.

Ефір був 19 жовтня. На сайті РБК немає цього випуску, але The Insider знайшов його в кеші пошукача.