Алієв не може забути рішення французького сенату і пропонує замість Карабаху передати Вірменії Марсель

17:01 01 грудня Київ, Україна

Після того, як сенат Франції проголосував за визнання незалежності Карабаху, президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував виключити Францію з Мінської групи, тепер він пропонує передати Марсель в дар вірменам.

Про це повідомляє РІА Новини у вівторок, 1 грудня.



Так, Алієв задався питанням, яке відношення парламент Франції має до ситуації навколо Нагірного Карабаху.

"Скільки років Франція є співголовою Мінської групи? Вона хоч щось зробила? Зробила практичний крок для вирішення цього питання? А тепер, після того, як питання вирішилося, подивіться, що відбувається? Сенат Франції приймає резолюцію про те, щоб Нагірний Карабах був визнаний. Якщо вони вам подобаються, то, я говорив в період війни, віддайте місто Марсель, змініть його назву, створіть їм там другу державу. Але ніхто не може втручатися в наші справи", - сказав Алієв.

Азербайджанський президент також заявив, що термін "нагірнокарабаський конфлікт" вже залишився в минулому, і вживати його варто, тільки лише говорячи про історію.



