Алієв не може забути рішення французького сенату і пропонує замість Карабаху передати Вірменії Марсель

Після того, як сенат Франції проголосував за визнання незалежності Карабаху, президент Азербайджану Ільхам Алієв запропонував виключити Францію з Мінської групи, тепер він пропонує передати Марсель в дар вірменам.
Про це повідомляє РІА Новини у вівторок, 1 грудня.
Так, Алієв задався питанням, яке відношення парламент Франції має до ситуації навколо Нагірного Карабаху.
Так, Алієв задався питанням, яке відношення парламент Франції має до ситуації навколо Нагірного Карабаху.
Азербайджанський президент також заявив, що термін "нагірнокарабаський конфлікт" вже залишився в минулому, і вживати його варто, тільки лише говорячи про історію.
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