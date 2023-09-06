Правляча партія звинувачує президентку Грузії у порушенні Конституції країни

17:59 30 серпня Київ, Україна

Правляча партія "Грузинська мрія" звинувачує президентку Грузії Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції країни.



Про це повідомляє "Эхо Кавказа".



За словами голови фракції "Грузинської мрії" Мамуки Мдинарадзе, Саломе Зурабішвілі вирушає у закордонну подорож без схвалення уряду.



Раніше в адміністрації президентки Грузії заявили, що Зурабішвілі 31 серпня проведе у Берліні зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Саломе Зурабішвілі розпочинає зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу", - йшлося у повідомленні.

Мамука Мдинарадзе вважає, що останній виступ президентки Грузії з трибуни парламенту був спрямований проти євроінтеграції країни. Заяви Мдинарадзе в адміністрації президента та уряду поки що не коментувалися.



Закордонні візити президентки Грузії Саломе Зурабішвілі вже ставали причиною протистояння адміністрації президента та уряду. Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе навіть казав, що Зурабішвілі можуть заборонити поїздки до Європи.



Згідно з конституцією Грузії, президент країни здійснює представницькі повноваження щодо зовнішніх відносин за згодою уряду.